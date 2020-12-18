Сбережения потеряли 120 жителей Иркутской области
В Иркутске перед судом предстанут обвиняемые в создании финансовой пирамиды.
- Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая специализировалась на хищении денежных средств граждан путём мошенничества, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, финансовую пирамиду организовал осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии в Мурманской области. Ему помогала 30-летняя знакомая, живущая Новосибирске.
С 2015 по 2017 годы реклама выгодного вложения денег демонстрировалась в региональных средствах массой информации. Клиентам, которые внесли деньги и привлекли других вкладчиков, обещали до 37% прибыли ежемесячно. Когда число участников достигло нескольких сотен, выплаты прекратились.
В результате следственных действий установлено, что 120 жителей области потеряли свои сбережения. Причинённый им ущерб превысил 73 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Кроме того, соучастники принимали меры к легализации денег, добытых незаконным путем. Так, они приобрели иномарку представительского класса в Новосибирске.
На период проведения следственных действий предполагаемого организатора финансовой пирамиды этапировали в СИЗО Иркутска. В отношении его сообщницы, заключившей досудебное соглашение, уголовное дело выделено в отдельное производство.
- В настоящее время уголовные дела в отношении обоих фигурантов с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - сообщила Ирина Волк.
Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина не сумел убежать от лесников
Задержанному 25 лет
Спасённый не мог объяснить, как оказался на улице в таком виде
Мошенники использовали подмену номера
Кассиры банка нажали тревожную кнопку
Ночами он спал в обнимку с собаками
В квартиру мужчины, срубившего ёлку, нагрянула полиция
С начала года в Бурятии сбили больше 30 пьяных пешеходов
Автобус вытаскивали пожарные
Сбежавший от полицейских с простреленной ногой мужчина предстал перед судом
Гражданин КНР передал деньги приёмосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции
Водитель «перепутал» направления на мосту
Мужчина насобирал окатыши
Украденные швеллеры мужчина вывез на санках
Ребёнка госпитализировали из детского сада