Заключённого колонии будут судить в Иркутске за финансовую пирамиду

Сбережения потеряли 120 жителей Иркутской области



В Иркутске перед судом предстанут обвиняемые в создании финансовой пирамиды.



- Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая специализировалась на хищении денежных средств граждан путём мошенничества, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, финансовую пирамиду организовал осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии в Мурманской области. Ему помогала 30-летняя знакомая, живущая Новосибирске.



С 2015 по 2017 годы реклама выгодного вложения денег демонстрировалась в региональных средствах массой информации. Клиентам, которые внесли деньги и привлекли других вкладчиков, обещали до 37% прибыли ежемесячно. Когда число участников достигло нескольких сотен, выплаты прекратились.



В результате следственных действий установлено, что 120 жителей области потеряли свои сбережения. Причинённый им ущерб превысил 73 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Кроме того, соучастники принимали меры к легализации денег, добытых незаконным путем. Так, они приобрели иномарку представительского класса в Новосибирске.



На период проведения следственных действий предполагаемого организатора финансовой пирамиды этапировали в СИЗО Иркутска. В отношении его сообщницы, заключившей досудебное соглашение, уголовное дело выделено в отдельное производство.



- В настоящее время уголовные дела в отношении обоих фигурантов с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - сообщила Ирина Волк.

