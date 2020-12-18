Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии

Сотрудники Заиграевского лесничества подъехали ближе. Мужчине удалось заметить лесников. Он попытался скрыться, но вскоре был задержан.







Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Москвич», прицеп и бензопила были изъяты.







При ночном патрулировании лесов Заиграевского района Бурятии лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом, гружённым древесиной.Выяснилось, что правонарушитель успел заготовить около трёх кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 64 тысяч рублей.Нарушителем оказался житель села Старая Курба Заиграевского района.В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.