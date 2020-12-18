Ночного «чёрного» лесоруба поймали в Бурятии

При ночном патрулировании лесов Заиграевского района Бурятии лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом, гружённым древесиной.
Сотрудники Заиграевского лесничества подъехали ближе. Мужчине удалось заметить лесников. Он попытался скрыться, но вскоре был задержан.
Выяснилось, что правонарушитель успел заготовить около трёх кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 64 тысяч рублей.
Нарушителем оказался житель села Старая Курба Заиграевского района.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Москвич», прицеп и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.