Задержанному 25 лет
В ночь с 11 на 12 декабря в садоводстве города Железногорск-Илимский в Иркутской области сгорела дача. Никто из людей не пострадал. Полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог.
Вскоре поджигатель был задержан. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Выяснилось, что он, разбив окно, залез в дом ради кражи. Не обнаружив ничего ценного, чтобы скрыть следы, он совершил поджог.
У сыщиков есть основания полагать, что молодой человек может быть причастен к ещё двум аналогичным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области сжёг дом для сокрытия кражи
Происшествия, Фото:
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