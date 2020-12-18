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Житель Иркутской области сжёг дом для сокрытия кражи

Житель Иркутской области сжёг дом для сокрытия кражи
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержанному 25 лет

В ночь с 11 на 12 декабря в садоводстве города Железногорск-Илимский в Иркутской области сгорела дача. Никто из людей не пострадал. Полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог.

Вскоре поджигатель был задержан. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Выяснилось, что он, разбив окно, залез в дом ради кражи. Не обнаружив ничего ценного, чтобы скрыть следы, он совершил поджог.

У сыщиков есть основания полагать, что молодой человек может быть причастен к ещё двум аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


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