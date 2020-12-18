Житель Иркутской области сжёг дом для сокрытия кражи

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержанному 25 лет



В ночь с 11 на 12 декабря в садоводстве города Железногорск-Илимский в Иркутской области сгорела дача. Никто из людей не пострадал. Полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог.



Вскоре поджигатель был задержан. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Выяснилось, что он, разбив окно, залез в дом ради кражи. Не обнаружив ничего ценного, чтобы скрыть следы, он совершил поджог.



У сыщиков есть основания полагать, что молодой человек может быть причастен к ещё двум аналогичным преступлениям.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





