Преподаватель из Ангарска перевела мошенникам почти 2 млн

Мошенники использовали подмену номера



Накануне в дежурную часть обратилась 46-летная преподаватель из Ангарска, лишившаяся почти двух миллионов рублей.



Несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке списания денег с её банковского счёта. Ангарчанка не поверила звонившему и хотела уже прервать разговор, однако собеседник заверил, что вместе с полицией проводится операция по разоблачению мошенников. Он предложил сверить номер, с которого звонят с тем, что указан на официальном сайте полиции.



Номера, действительно, совпали, и женщина стала выполнять поступавшие ей указания аферистов. Так, она оформила несколько кредитов на 1,5 миллиона рублей, а затем перевела их, вместе с имеющимися на её счёте сбережениями по указанным лжебанкиром реквизитам. Спустя некоторое время после завершения беседы потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 1 миллион 920 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Полицейские предупреждают граждан, что мошенники изобретают всё более изощрённые уловки, в том числе используют сервисы «подмены номеров», позволяющие имитировать любые номера телефонов.





