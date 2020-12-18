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Преподаватель из Ангарска перевела мошенникам почти 2 млн

Преподаватель из Ангарска перевела мошенникам почти 2 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники использовали подмену номера

Накануне в дежурную часть обратилась 46-летная преподаватель из Ангарска, лишившаяся почти двух миллионов рублей.

Несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке списания денег с её банковского счёта. Ангарчанка не поверила звонившему и хотела уже прервать разговор, однако собеседник заверил, что вместе с полицией проводится операция по разоблачению мошенников. Он предложил сверить номер, с которого звонят с тем, что указан на официальном сайте полиции.

Номера, действительно, совпали, и женщина стала выполнять поступавшие ей указания аферистов. Так, она оформила несколько кредитов на 1,5 миллиона рублей, а затем перевела их, вместе с имеющимися на её счёте сбережениями по указанным лжебанкиром реквизитам. Спустя некоторое время после завершения беседы потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 1 миллион 920 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан, что мошенники изобретают всё более изощрённые уловки, в том числе используют сервисы «подмены номеров», позволяющие имитировать любые номера телефонов.


мошенничество
 
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