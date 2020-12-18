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Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами

Житель Бурятии пришёл в банк с фальшивыми деньгами
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Кассиры банка нажали тревожную кнопку

Вчера, 17 декабря, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации в банке. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Работники банка пояснили, что с фальшивой купюрой к ним обратился мужчина. Он попытался внести на счёт пятитысячную купюру через банкомат. После неудачной попытки он обратился к работникам с данной проблемой.

В ходе проверки кассир выявил признаки подделки купюры, после чего нажали кнопку тревожной сигнализации.

23-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Молодой человек пояснил, что данной купюрой с ним рассчитались за подработку.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят разбирательство, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце ноября в Улан-Удэ билетом «банка приколов» пытался расплатиться покупатель в супермаркете.
фальшивые деньги
 
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