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В Иркутской области заблудившийся мужчина двое суток бродил по морозу

В Иркутской области заблудившийся мужчина двое суток бродил по морозу
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ночами он спал в обнимку с собаками

В четверг, 17 декабря, в Иркутской области спасателям поступило сообщение о том, что в районе залива Лучиха Братского водохранилища рыбаки обнаружили мужчину, которому необходима помощь. Он двое суток провёл на морозе на берегу, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В это место выдвинулась группа спасателей со спасательным оборудованием.

- Мы не потеряли время на поиск дороги к пострадавшему благодаря неравнодушному жителю ближайшего посёлка Сухой, к которому рыбаки обратились после звонка в экстренную службу. У мужчин были опасения за жизнь пострадавшего, и они решили оказать содействие. Местный житель, хорошо знающий окрестности, на своём снегоходе проложил кратчайший путь, по которому спасательная группа преодолела порядка 12 километров по труднодоступной местности до пострадавшего. Он находился в удовлетворительном состоянии, но с явными признаками переохлаждения. Погрузив в сани, его транспортировали до поселка Сухой, где передали врачам скорой помощи, - сообщил начальник Северо-Западного поисково-спасательного отряда Сергей Журавлев.

Пострадавший рассказал, что он два дня назад вышел с деляны, расположенной в районе горы Монастырской, где работал, и пешком вдоль водоема направился в посёлок Сухой. Но по дороге, попав в пургу, потерял ориентир и заблудился. Двое суток он шёл по береговой линии, а ночи проводил в лесу с двумя собаками. На третьи сутки мужчина увидел рыбаков, которых попросил вызвать помощь.

- В Братском районе уже давно установились низкие среднесуточные температуры, а толщина льда в заливах Братского водохранилища не достигает 8 сантиметров. Длительное пребывание на морозе и нахождение человека на тонком льду водоема крайне опасно, – уточнил Сергей Журавлев.


пропавшие без вести
 
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