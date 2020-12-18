С начала года в Бурятии сбили больше 30 пьяных пешеходов
За 11 месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 227 наездов на пешеходов. 32 человека погибли, ещё 207 были травмированы.
- Число ДТП данного вида по сравнению с прошлым годом снизилось на 32%, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Основная масса наездов происходит по вине водителей. Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 95 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 35 ДТП они находились в состоянии алкогольного опьянения.
154 наезда зафиксированы вне пешеходных переходов.
- Исходя из анализа, самым аварийным днём стал вторник – 43 ДТП, меньше всего аварий с участием пешеходов регистрируется в пятницу – 28 ДТП. Практически треть аварий – 82 ДТП – произошли в тёмное время суток и привели к гибели 21 человека и травмированию 65 участников дорожного движения. При этом, период с 20 до 21 часа стал самым аварийным временем суток – зарегистрировано 27 ДТП с пешеходами, - раскрыли любопытную информацию в Госавтоинспекции.
В Бурятии назвали время, когда чаще всего сбивают людей
Происшествия, Фото:
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