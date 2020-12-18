В Бурятии автобус с пассажирами вылетел в кювет

В момент аварии в салоне было восемь человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



На место выехали работники пожарной части № 39 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Пожарные оперативно вытащили авто на дорогу. После автобус продолжил движение по маршруту.



