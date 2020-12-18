В Бурятии автобус с пассажирами вылетел в кювет

Вчера утром в Бурятии на 167 км автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» в ДТП попал автобус.
Водитель автобуса врезался в дорожный знак, после чего съехал в кювет.
В момент аварии в салоне было восемь человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На место выехали работники пожарной части № 39 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Пожарные оперативно вытащили авто на дорогу. После автобус продолжил движение по маршруту.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на начало декабря, в Бурятии было зарегистрировано 392 дорожно-транспортных происшествия c участием автобусов. В таких ДТП погибли восемь человек, 92 получили травмы различной степени тяжести.