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В Бурятии автобус с пассажирами вылетел в кювет

В Бурятии автобус с пассажирами вылетел в кювет
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Автобус вытаскивали пожарные

Вчера утром в Бурятии на 167 км автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» в ДТП попал автобус.

Водитель автобуса врезался в дорожный знак, после чего съехал в кювет.

В момент аварии в салоне было восемь человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На место выехали работники пожарной части № 39 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Пожарные оперативно вытащили авто на дорогу. После автобус продолжил движение по маршруту.


Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на начало декабря, в Бурятии было зарегистрировано 392 дорожно-транспортных происшествия c участием автобусов. В таких ДТП погибли восемь человек, 92 получили травмы различной степени тяжести.
ДТП автобусы
 
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