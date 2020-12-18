Гражданин КНР передал деньги приёмосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции
В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении гражданина Китая, признав его виновным в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ).
В 2018 году гражданин КНР передал в качестве взятки 300 тысяч рублей приёмосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции. Сотрудников он подкупил за сокрытие фактов превышения массы груза - пиломатериалов в вагонах, следующих в Китай.
Приговором Хилокского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн. рублей. Также запрещено заниматься деятельностью, связанной с лесной промышленностью, два года, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
В Забайкалье китайца оштрафовали на 2,5 млн за взятку
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