В Бурятии вор продал швеллеры в 30 дешевле их цены

Украденные швеллеры мужчина вывез на санках



В полицию в Курумканском районе Бурятии обратился работник организации, которая ремонтировала водонапорную башню. Мужчина рассказал, что закончив ремонт, работники оставили металлические швеллеры на неогороженной территории, планируя позже забрать их. Но затем они пропали. Ущерб составил 13,5 тысяч рублей.



Выяснилось, что 55-летний сельчанин, неоднократно проходя мимо металла, видел, что его не охраняют. Предположив, что он никому не принадлежит, мужчина вывез металлические швеллеры на санках и сдал в пункт приёма металла. Вырученные 450 рублей мужчина потратил.



Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Полицейские изъяли украденное и вернули владельцу.



Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об вынесении в адрес руководства организации представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщили в МВД по Бурятии.

