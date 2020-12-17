 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Улан-Удэ «Хонда» после столкновения с «Тойотой» врезалась в ограждение

В Улан-Удэ «Хонда» после столкновения с «Тойотой» врезалась в ограждение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на парковке «Абсолюта»

Сегодня утром, 17 декабря, около 7.30 часов на парковке у «Абсолюта» на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Хонда CR-V» и «Тойота Королла Филдер». За рулём обеих машин были девушки, рассказали очевидцы.


Авария произошла, когда «Хонда CR-V» выезжала с парковки, а «Тойота Королла Филдер» заезжала туда. После столкновения «Хонда» врезалась в ограждение, результатом чего стала разбитая передняя часть машины.

Очевидцы сообщили, что в салоне кроссовера ехала девочка лет девяти. Она сильно испугалась и плакала.

Водители долго не могли прийти к единому мнению, кто же виноват в столкновении. Они разговаривали в том числе на повышенных тонах.



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии отчим два года истязал ребёнка
В Бурятии отчим два года истязал ребёнка
Происшествия, 17.12.2020
Мальчик рассказал о перенесённых страданиях, когда попал в приёмную семью
В Улан-Удэ добычей грабителя стали инструменты парикмахера
В Улан-Удэ добычей грабителя стали инструменты парикмахера
Происшествия, 17.12.2020
На парикмахера напали, когда она шла к клиенту
В Бурятии супруги получили ожоги от расплавившегося потолка
В Бурятии супруги получили ожоги от расплавившегося потолка
Происшествия, 17.12.2020
Их внук в это время пострадал от обморожения
Шелеховчанка лишилась 160 тысяч в «предновогодней акции»
Шелеховчанка лишилась 160 тысяч в «предновогодней акции»
Происшествия, 17.12.2020
Женщина надеялась получить компенсацию от банка
Улан-удэнец угнал мотоцикл с помощью отвёртки
Улан-удэнец угнал мотоцикл с помощью отвёртки
Происшествия, 17.12.2020
Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы
В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими
В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими
Происшествия, 17.12.2020
Сотрудник вневедомственной охраны предупредил, что будет стрелять
Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз
Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз
Происшествия, 17.12.2020
Поход за грибами обернулся кошмаром
Убийца из Бурятии не смог обжаловать приговор
Убийца из Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия, 17.12.2020
Убийство произошло во время ссоры
На Байкале опять произошло землетрясение
На Байкале опять произошло землетрясение
Происшествия, 17.12.2020
Иркутскую область и Бурятию продолжает трясти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^