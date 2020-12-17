В Улан-Удэ «Хонда» после столкновения с «Тойотой» врезалась в ограждение

ДТП произошло на парковке «Абсолюта»
Сегодня утром, 17 декабря, около 7.30 часов на парковке у «Абсолюта» на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Хонда CR-V» и «Тойота Королла Филдер». За рулём обеих машин были девушки, рассказали очевидцы.
Авария произошла, когда «Хонда CR-V» выезжала с парковки, а «Тойота Королла Филдер» заезжала туда. После столкновения «Хонда» врезалась в ограждение, результатом чего стала разбитая передняя часть машины.
Очевидцы сообщили, что в салоне кроссовера ехала девочка лет девяти. Она сильно испугалась и плакала.
Водители долго не могли прийти к единому мнению, кто же виноват в столкновении. Они разговаривали в том числе на повышенных тонах.
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