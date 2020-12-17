В Улан-Удэ «Хонда» после столкновения с «Тойотой» врезалась в ограждение

Сегодня утром, 17 декабря, около 7.30 часов на парковке у «Абсолюта» на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Хонда CR-V» и «Тойота Королла Филдер». За рулём обеих машин были девушки, рассказали очевидцы.





Водители долго не могли прийти к единому мнению, кто же виноват в столкновении. Они разговаривали в том числе на повышенных тонах.















Авария произошла, когда «Хонда CR-V» выезжала с парковки, а «Тойота Королла Филдер» заезжала туда. После столкновения «Хонда» врезалась в ограждение, результатом чего стала разбитая передняя часть машины.Очевидцы сообщили, что в салоне кроссовера ехала девочка лет девяти. Она сильно испугалась и плакала.