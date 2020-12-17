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В иркутскую колонию пытались передать более 600 пачек сигарет

В иркутскую колонию пытались передать более 600 пачек сигарет
Происшествия,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Посылку передала женщина

В передаче для 38-летнего осуждённого из исправительной колонии №3 в Иркутске обнаружили 610 пачек сигарет без маркировки специальными акцизными марками.

Женщину, жительницу Усолья-Сибирского, пытавшуюся передать сигареты в колонию, задержали в комнате приёма посылок и передач осуждённым. Для составления протокола были вызваны сотрудники полиции. При осмотре автомобиля задержанной полицейские обнаружили ещё 890 пачек табачной продукции без специальных знаков. Сигареты были расфасованы в полиэтиленовые пакеты. Находку изъяли.

В действиях гражданки усматриваются признаки преступления по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Меру наказания определит суд, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.

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