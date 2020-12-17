В Бурятии отчим два года истязал ребёнка

Мальчик рассказал о перенесённых страданиях, когда попал в приёмную семью



40-летний житель Заиграевского района Бурятии предстанет перед судом за истязание пасынка. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый мужчина жил в небольшом селе в Заиграевском районе вместе с сожительницей, её трёхлетней дочкой и 12-летним сыном. Взрослые злоупотребляли спиртным, воспитанием детей не занимались. В связи с этим мальчик прогуливал занятия в школе и плохо учился.



Сигналы о неблагополучной семье поступили в орган опеки из школы и односельчан. После обследования жилищно-бытовых условий детей из семьи изъяли и передали в социальное учреждение. Спустя некоторое время брата с сестрой взяла под опеку чета местных жителей, которые учредили благотворительный фонд помощи детям-сиротам и инвалидам.



Вскоре подросток рассказал опекунам, что отчим последние два года, будучи пьяным, систематически и беспричинно избивал его. Отчим бил ребёнка руками и палкой по различным частям тела.



Выслушав мальчика, опекуны немедленно обратились в правоохранительные органы с заявлением, и отчим был привлечён к уголовной ответственности.



- В течение 19 суток после возбуждения уголовного дела следствием была собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в Следственном управлении.





