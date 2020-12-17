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В Улан-Удэ добычей грабителя стали инструменты парикмахера

В Улан-Удэ добычей грабителя стали инструменты парикмахера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На парикмахера напали, когда она шла к клиенту

В ноябре в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Работающая парикмахером женщина сообщила, что договорилась о встрече с клиентом. Утром, выйдя из дома, она встретила малознакомого гражданина, проживающего в том же микрорайоне. Мужчина вырвал из её рук пакет с парикмахерскими принадлежностями и скрылся. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Преступление было раскрыто в тот же день. 45-летнего гражданина полицейские задержали на рабочем месте. У него изъяли похищенное имущество. По его словам, вещи он планировал продать и выручить деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.
грабеж
 
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