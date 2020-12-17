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В Бурятии супруги получили ожоги от расплавившегося потолка

В Бурятии супруги получили ожоги от расплавившегося потолка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Их внук в это время пострадал от обморожения

В ночь с 16 на 17 декабря в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.

Проснувшиеся жильцы обнаружили, что помещение, где располагался электрокотёл, объято огнём. В результате быстрого распространения огня они даже не успели надеть верхнюю одежду.

Сперва супруги вынесли через окно маленького внука. Затем они вернулись в горящий дом за документами и имуществом. Соседи также выбрались самостоятельно.

Пламя быстро распространялось на крышу и по жилым помещениям дома. В объятом огнём доме произошёл разрыв отопительного котла.

- Из-за позднего обнаружения пожара, и, следовательно, позднего обращения в пожарную охрану, на момент прибытия пожарных – через шесть минут после сообщения – дом горел полностью. Спасти его не удалось – жилое строение было уничтожено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На пожаре пострадали супруги, пытавшиеся спасти своё имущество. Они получили ожоги от расплавленной потолочной плитки, капавшей сверху.

У малыша, оказавшегося на морозе без тёплой обуви, были признаки обморожения. Все трое были госпитализированы в медицинское учреждение.

Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников.

Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования, уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 декабря в Северобайкальске сгорел строящийся двухэтажный многоквартирный дом.


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