Их внук в это время пострадал от обморожения
В ночь с 16 на 17 декабря в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.
Проснувшиеся жильцы обнаружили, что помещение, где располагался электрокотёл, объято огнём. В результате быстрого распространения огня они даже не успели надеть верхнюю одежду.
Сперва супруги вынесли через окно маленького внука. Затем они вернулись в горящий дом за документами и имуществом. Соседи также выбрались самостоятельно.
Пламя быстро распространялось на крышу и по жилым помещениям дома. В объятом огнём доме произошёл разрыв отопительного котла.
- Из-за позднего обнаружения пожара, и, следовательно, позднего обращения в пожарную охрану, на момент прибытия пожарных – через шесть минут после сообщения – дом горел полностью. Спасти его не удалось – жилое строение было уничтожено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На пожаре пострадали супруги, пытавшиеся спасти своё имущество. Они получили ожоги от расплавленной потолочной плитки, капавшей сверху.
У малыша, оказавшегося на морозе без тёплой обуви, были признаки обморожения. Все трое были госпитализированы в медицинское учреждение.
Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования, уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 декабря в Северобайкальске сгорел строящийся двухэтажный многоквартирный дом.
В Бурятии супруги получили ожоги от расплавившегося потолка
Происшествия, Фото:
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