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Насильнику из Иркутской области, убившему двух женщин, грозит пожизненное

Насильнику из Иркутской области, убившему двух женщин, грозит пожизненное
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Бывший насильник не смог «исправиться»

В суд ушло дело 33-летнего жителя города Вихоревка Братского района Иркутской области, который зверски расправился с двумя женщинами.

Следствие установило, что мужчина приехал в Вихоревку в начале 2019 года к женщине, с которой познакомился по переписке, пока находился в колонии. Наказание он отбывал за изнасилование. Они начали жить вместе, мужчина устроился на работу, купил автомобиль. Однако законопослушная жизнь ему вскоре наскучила. Подозреваемый на допросе признался в том, что снова захотел вступить с женщиной в половую связь, применяя к ней насилие, сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

Утром 9 марта 2020 года ранее не знакомая ему 52-летняя женщина возвращалась домой. Мужчина, проезжая мимо, предложил подвезти, на что женщина согласилась. В машине мужчина сразу стал оказывать знаки внимания, предложил женщине вступить с ним в половую связь, на что получил категорический отказ. После этого он ударил её по голове, от чего женщина потеряла сознание. Затем он заехал в гараж, принадлежащий его сожительнице, вооружился металлической монтировкой для убийства и вывез её на окраину города. В безлюдном месте он попытался изнасиловать женщину, после чего убил, спрятав тело в кустарниках возле реки.

Выйти на след подозреваемого удалось через неделю, с помощью записи с камеры видеонаблюдения в районе исчезновения потерпевшей, на которой была запечатлена машина подозреваемого.

Мужчина был задержан. Уже на следствии он сообщил о причастности к убийству ещё одной женщины, которую родственники и полиция искали с ноября 2019 года.

Подозреваемый рассказал, что обстоятельства знакомства с жертвой были такими же: одиноко идущая женщина, старше его возрастом, к которой у него возникло сексуальное влечение. Тогда под вымышленным предлогом он привез потерпевшую в гараж, где они стали распивать спиртное. На предложение вступить с ним в половую связь женщина ответила отказом. Далее он заставил её раздеться, после чего нанес ей ножевое ранение, а затем расчленил.

Мужчина признался, что останки тела выбросил в реку, автомобиль, в котором совершил преступление, продал, все следы крови в автомобиле и гараже замыл химическими средствами.

Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование, а также в убийстве двух лиц, сопряжённом с изнасилованием.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
убийство изнасилование
 
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