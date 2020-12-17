Женщина надеялась получить компенсацию от банка
Шелеховчанка, надеясь получить компенсацию от банка, подтвердила оплату в интернет-магазине на сумму более 150 тысяч рублей.
Выяснилось, что аферисты взломали страницу в социальной сети. Они написали женщине от имени подруги о том, что в городе проходит предновогодняя акция и всем, кто успеет передать данные банковской карты по указанному телефону, банк выплатит по пять тысяч рублей.
Не давая времени на обдумывание бонуса, мошенники торопили жертву и убеждали не обращать внимания на смс, которые начали поступать через несколько минут после получения информации. Если в начале общения женщина ещё сомневалась и пыталась написать в мессенджере той самой подруге, чтобы получить ответ на многочисленные вопросы, то потом времени на переписку не осталось. Тем более что мошенники письменно заверили жертву в том, что смс от банка с оповещением о снятии денег – явление вполне законное, «протестировав счета, банк обязательно зачислит на карту те самые 5.000 рублей».
В итоге с пенсионной и кредитной карты шелеховчанки были произведены оплаты в различных интернет-магазинах на сумму 160 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Шелеховчанка лишилась 160 тысяч в «предновогодней акции»
Происшествия, Фото:
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