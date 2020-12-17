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Улан-удэнец угнал мотоцикл с помощью отвёртки

Улан-удэнец угнал мотоцикл с помощью отвёртки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы

Улан-удэнец отвёрткой завёл мотоцикл, стоявший на первом этаже подъезда дома, в котором он живёт.

Мужчина угнал транспортное средство, чтобы прокатиться на нём по улицам города.

Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ мужчине за угон назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
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