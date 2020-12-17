Улан-удэнец угнал мотоцикл с помощью отвёртки

Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы



Улан-удэнец отвёрткой завёл мотоцикл, стоявший на первом этаже подъезда дома, в котором он живёт.



Мужчина угнал транспортное средство, чтобы прокатиться на нём по улицам города.



Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ мужчине за угон назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

