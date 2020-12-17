В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими

Сотрудник вневедомственной охраны предупредил, что будет стрелять



Ночью 16 декабря в Северо-Байкальском районе Бурятии участковому уполномоченному полиции позвонила 26-летняя жительница посёлка Нижнеангарск. Она рассказала, что дома её избил пьяный муж.



Участковый вместе с сотрудником вневедомственной охраны выехали к супругам. В доме, кроме родителей, находились двое испуганных детей.



Мужчине было предложено проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Однако 38-летний пьяный мужчина отказался ехать. Он схватил кухонный нож и начал угрожать, что нападёт на полицейских.



На замечание он отреагировал агрессивно, начав размахивать ножом.



Сотрудник вневедомственной охраны предупредил, что в случае нападения он применит служебное оружие. Лишь только после того одумавшийся мужчина убрал нож. Он был доставлен в отдел полиции.



- После установления тяжести вреда здоровью, нанесённого женщине, будет решаться вопрос о привлечении её супруга к ответственности. Кроме того, материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

