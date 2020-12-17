 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими

В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими
Происшествия, 
Сотрудник вневедомственной охраны предупредил, что будет стрелять

Ночью 16 декабря в Северо-Байкальском районе Бурятии участковому уполномоченному полиции позвонила 26-летняя жительница посёлка Нижнеангарск. Она рассказала, что дома её избил пьяный муж.

Участковый вместе с сотрудником вневедомственной охраны выехали к супругам. В доме, кроме родителей, находились двое испуганных детей.

Мужчине было предложено проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Однако 38-летний пьяный мужчина отказался ехать. Он схватил кухонный нож и начал угрожать, что нападёт на полицейских.

На замечание он отреагировал агрессивно, начав размахивать ножом.

Сотрудник вневедомственной охраны предупредил, что в случае нападения он применит служебное оружие. Лишь только после того одумавшийся мужчина убрал нож. Он был доставлен в отдел полиции.

- После установления тяжести вреда здоровью, нанесённого женщине, будет решаться вопрос о привлечении её супруга к ответственности. Кроме того, материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
насилие в отношении представителя власти полиция побои семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими
В Бурятии «кухонный боксёр» махал ножом перед полицейскими
Происшествия, 17.12.2020
Сотрудник вневедомственной охраны предупредил, что будет стрелять
Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз
Стая бездомных собак покусала улан-удэнку 40 раз
Происшествия, 17.12.2020
Поход за грибами обернулся кошмаром
Убийца из Бурятии не смог обжаловать приговор
Убийца из Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия, 17.12.2020
Убийство произошло во время ссоры
На Байкале опять произошло землетрясение
На Байкале опять произошло землетрясение
Происшествия, 17.12.2020
Иркутскую область и Бурятию продолжает трясти
В Улан-Удэ таксист устроил ДТП
В Улан-Удэ таксист устроил ДТП
Происшествия, 16.12.2020
Таксист признал свою вину
Житель Бурятии украл электрогенератор из закрытого контейнера
Житель Бурятии украл электрогенератор из закрытого контейнера
Происшествия, 16.12.2020
Чтобы сорвать замки, вор воспользовался монтировкой и топором
В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке
В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке
Происшествия, 16.12.2020
Также она ранила ножом другого оппонента
В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли
В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли
Происшествия, 16.12.2020
Машину остановили в Иволгинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^