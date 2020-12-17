В Улан-Удэ драка трёх мужчин переросла в поножовщину

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Раненого спасли росгвардейцы



Сотрудники вневедомственной охраны ночью получили сообщение о драке в центре Улан-Удэ. Прибыв на место, росгвардейцы разняли троих дерущихся мужчин.



При проверке документов и установлении личности старший группы задержания заметил, что у одного из мужчин по ноге течёт кровь. Росгвардейцы сразу же вызвали медиков и помогли погрузить пострадавшего в карету скорой помощи.



При досмотре у одного из участников драки в кармане обнаружили нож со следами крови.



Задержанного, 45-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции.



Выяснилось, что при совместном распитии спиртных напитков возник конфликт, переросший в драку и закончившийся поножовщиной.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

