Раненого спасли росгвардейцы
Сотрудники вневедомственной охраны ночью получили сообщение о драке в центре Улан-Удэ. Прибыв на место, росгвардейцы разняли троих дерущихся мужчин.
При проверке документов и установлении личности старший группы задержания заметил, что у одного из мужчин по ноге течёт кровь. Росгвардейцы сразу же вызвали медиков и помогли погрузить пострадавшего в карету скорой помощи.
При досмотре у одного из участников драки в кармане обнаружили нож со следами крови.
Задержанного, 45-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что при совместном распитии спиртных напитков возник конфликт, переросший в драку и закончившийся поножовщиной.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ драка трёх мужчин переросла в поножовщину
Происшествия, Фото:
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