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В Улан-Удэ драка трёх мужчин переросла в поножовщину

В Улан-Удэ драка трёх мужчин переросла в поножовщину
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Раненого спасли росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны ночью получили сообщение о драке в центре Улан-Удэ. Прибыв на место, росгвардейцы разняли троих дерущихся мужчин.

При проверке документов и установлении личности старший группы задержания заметил, что у одного из мужчин по ноге течёт кровь. Росгвардейцы сразу же вызвали медиков и помогли погрузить пострадавшего в карету скорой помощи.

При досмотре у одного из участников драки в кармане обнаружили нож со следами крови.

Задержанного, 45-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что при совместном распитии спиртных напитков возник конфликт, переросший в драку и закончившийся поножовщиной.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
драка Росгвардия
 
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