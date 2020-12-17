 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

На Байкале опять произошло землетрясение

На Байкале опять произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Иркутскую область и Бурятию продолжает трясти

Сегодня ночью на Байкале вновь произошло землетрясение. По данным сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 17 км от посёлка Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. Энергетический класс составил 11,1, магнитуда – 3,9. В Иркутске подземные толчки ощущались на 3 балла.

Землетрясение коснулось 45-ти населённых пунктов, в том числе и Бурятии. Сейсмособытие в 2-3 балла ощутили Кабанском и Прибайкальском районах республики.

За этот месяц Байкальский регион «трясёт» не в первый раз. Одно из последних произошло 15 декабря в Северо-Байкальском районе Бурятии, его магнитуда была 4,2.

До этого случилось два ощутимых землетрясения. Одно из них произошло рано утром 10 декабря, оно разбудило многих жителей Бурятии и Иркутской области. В домах тряслась мебель, толчки были довольно длительными. Землетрясение произошло в Кабанском районе, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3.

Вечером того же дня произошло ещё одно землетрясение, вновь напугавшее жителей двух соседних регионов. Но оно уже было слабее и меньше по длительности, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр также был в Кабанском районе.


землетрясение Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале опять произошло землетрясение
На Байкале опять произошло землетрясение
Происшествия, 17.12.2020
Иркутскую область и Бурятию продолжает трясти
В Улан-Удэ таксист устроил ДТП
В Улан-Удэ таксист устроил ДТП
Происшествия, 16.12.2020
Таксист признал свою вину
Житель Бурятии украл электрогенератор из закрытого контейнера
Житель Бурятии украл электрогенератор из закрытого контейнера
Происшествия, 16.12.2020
Чтобы сорвать замки, вор воспользовался монтировкой и топором
В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке
В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке
Происшествия, 16.12.2020
Также она ранила ножом другого оппонента
В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли
В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли
Происшествия, 16.12.2020
Машину остановили в Иволгинском районе
В Улан-Удэ раскрыли причину затопления дорог
В Улан-Удэ раскрыли причину затопления дорог
Происшествия, 16.12.2020
Рабочие трудятся на месте почти сутки
Братчанин пытался дать две взятки инспектору ДПС
Братчанин пытался дать две взятки инспектору ДПС
Происшествия, 16.12.2020
Мужчина попытался передать шесть тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет ещё
В пригороде Улан-Удэ пожарные предотвратили взрывы
В пригороде Улан-Удэ пожарные предотвратили взрывы
Происшествия, 16.12.2020
Пожарные спасли жилой дом и предотвратили взрывы баллонов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^