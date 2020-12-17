Иркутскую область и Бурятию продолжает трясти
Сегодня ночью на Байкале вновь произошло землетрясение. По данным сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 17 км от посёлка Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. Энергетический класс составил 11,1, магнитуда – 3,9. В Иркутске подземные толчки ощущались на 3 балла.
Землетрясение коснулось 45-ти населённых пунктов, в том числе и Бурятии. Сейсмособытие в 2-3 балла ощутили Кабанском и Прибайкальском районах республики.
За этот месяц Байкальский регион «трясёт» не в первый раз. Одно из последних произошло 15 декабря в Северо-Байкальском районе Бурятии, его магнитуда была 4,2.
До этого случилось два ощутимых землетрясения. Одно из них произошло рано утром 10 декабря, оно разбудило многих жителей Бурятии и Иркутской области. В домах тряслась мебель, толчки были довольно длительными. Землетрясение произошло в Кабанском районе, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3.
Вечером того же дня произошло ещё одно землетрясение, вновь напугавшее жителей двух соседних регионов. Но оно уже было слабее и меньше по длительности, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр также был в Кабанском районе.
На Байкале опять произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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