Автомобиль сильно разбит
Накануне в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 43-летний водитель.
Мужчина за рулём «Мазды» ехал по автодороге «Улан-Удэ – Кяхта». Около 10 часов утра в 20 километрах от села Нур-Тухум водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате водитель с многочисленными травмами был госпитализирован в Гусиноозерскую центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью произошло смертельное ДТП в Хоринском районе. Молодой водитель со стажем вождения в один год выехал на «встречку» и совершил ДТП. «Ниссан Санни» и «Митсубиши Кантер» превратились в груду металла. Погиб 20-летний пассажир.
В Бурятии водитель опрокинул автомобиль и травмировался
Происшествия, Фото:
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