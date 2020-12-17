Убийство совершил инвалид без пальцев
В Улан-Удэ перед судом предстал 58-летний инвалид, убивший друга.
Драма разыгралась в конце октября 2019 года. В доме улан-удэнца собрались его друзья, они распивали спиртное. Один из гостей слишком разошёлся и начал буянить. Хозяин попросить приятеля уйти домой. Однако пьяный гость лишь ругался матом, а своего приятеля назвал лицом нетрадиционной сексуальной ориентации в нецензурной форме.
Этого оскорбления мужчина не стерпел. Он схватил нож и вонзил в живот гостю. Раненый скончался на месте.
- Суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также удовлетворён гражданский иск о компенсации морального вреда родственникам погибшего на сумму 500 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.
Убийца инвалид третьей группы – у него отсутствуют пальцы на ногах. Ранее мужчина не был судим, положительно характеризовался по месту жительства.
Улан-удэнец убил приятеля, усомнившегося в его сексуальной ориентации
Происшествия, Фото:
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