В Улан-Удэ таксист устроил ДТП

Автомобиль с логотипами службы заказа такси «Максим», выезжая со стороны улицы Жердева, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Тойотой Аллион». У «Тойоты» была главная дорога.







Таксист полностью признал свою вину и извинился перед женщиной, ехавшей за рулём «Тойоты».





