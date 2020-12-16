Таксист признал свою вину
Сегодня около 9.40 часов в Улан-Удэ таксист устроил ДТП напротив супермаркета «Титан-Квартал».
Автомобиль с логотипами службы заказа такси «Максим», выезжая со стороны улицы Жердева, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Тойотой Аллион». У «Тойоты» была главная дорога.
Никто из водителей не пострадал. Очевидцы передали, что водитель такси рассказал о том, что ехал на заявку. Пассажиров в момент аварии в его салоне не было.
Таксист полностью признал свою вину и извинился перед женщиной, ехавшей за рулём «Тойоты».
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Хоринском районе Бурятии произошло страшное ДТП, в котором погиб 20-летний пассажир
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