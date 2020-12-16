 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

Жителей Иркутской области обманывают при покупке щенков шпица

Жителей Иркутской области обманывают при покупке щенков шпица
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жертвами аферистов стали уже семь человек

В Иркутской области участились случаи мошенничеств под предлогом продажи щенков. Менее чем за месяц жертвами подобных предложений стали, по меньшей мере, семь покупателей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске воспитатель детского сада заплатила 16 тысяч рублей, чтобы купить щенка породы белый померанский шпиц. Автор объявления из Ростовской области сообщила женщине, что живёт в Байкальске и после получения денег немедленно организует доставку собаки новому хозяину. После проведения финансовой операции она сообщила, что в платёжной системе произошёл сбой, поэтому попросила повторить оплату. После удалила объявление с сайта «Авито» и отключила мобильный телефон.

Аналогичным способом и при покупке этой же породы собак лишилась сбережений другая жительница Иркутска, которая ввела на сайте, указанном продавцом, данные банковской карты. После с её счета были списаны почти 20 тысяч рублей.

В Ангарске при покупке шпица женщина перечислила 10 тысяч рублей неизвестному человеку, по предварительной информации, находящегося в Тульской области.



мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии украл электрогенератор из закрытого контейнера
Житель Бурятии украл электрогенератор из закрытого контейнера
Происшествия, 16.12.2020
Чтобы сорвать замки, вор воспользовался монтировкой и топором
В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке
В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке
Происшествия, 16.12.2020
Также она ранила ножом другого оппонента
В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли
В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли
Происшествия, 16.12.2020
Машину остановили в Иволгинском районе
В Улан-Удэ раскрыли причину затопления дорог
В Улан-Удэ раскрыли причину затопления дорог
Происшествия, 16.12.2020
Рабочие трудятся на месте почти сутки
Братчанин пытался дать две взятки инспектору ДПС
Братчанин пытался дать две взятки инспектору ДПС
Происшествия, 16.12.2020
Мужчина попытался передать шесть тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет ещё
В пригороде Улан-Удэ пожарные предотвратили взрывы
В пригороде Улан-Удэ пожарные предотвратили взрывы
Происшествия, 16.12.2020
Пожарные спасли жилой дом и предотвратили взрывы баллонов
В Бурятии скончался пожарный, спасавший кошку
В Бурятии скончался пожарный, спасавший кошку
Происшествия, 16.12.2020
Следователи возбудили уголовное дело после трагической гибели пожарного
В нацпарке в Бурятии незаконно срубили лиственницы
В нацпарке в Бурятии незаконно срубили лиственницы
Происшествия, 16.12.2020
Мужчина вырубил деревьев на 116 тысяч рублей
В Забайкалье по вине экс-начальника лесхоза вырубили 210 сосен
В Забайкалье по вине экс-начальника лесхоза вырубили 210 сосен
Происшествия, 16.12.2020
Мужчина обвиняется в незаконной выдаче разрешения на рубку сосен под Новый год
В Бурятии советы о «скрутке» счётчиков признали запрещёнными
В Бурятии советы о «скрутке» счётчиков признали запрещёнными
Происшествия, 16.12.2020
Владельца сайтов установить не представилось возможным
На дорогах Бурятии погибли 105 человек
На дорогах Бурятии погибли 105 человек
Происшествия, 16.12.2020
С начала года в ДТП пострадали 1200 человек
В Улан-Удэ обокрали уснувшего в подъезде мужчину
В Улан-Удэ обокрали уснувшего в подъезде мужчину
Происшествия, 16.12.2020
Улан-удэнец шёл в магазин, а оказался в подъезде с незнакомцем
В Бурятии в ДТП погиб 20-летний парень
В Бурятии в ДТП погиб 20-летний парень
Происшествия, 16.12.2020
Двое водителей чудом выжили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^