Жителей Иркутской области обманывают при покупке щенков шпица

Жертвами аферистов стали уже семь человек



В Иркутской области участились случаи мошенничеств под предлогом продажи щенков. Менее чем за месяц жертвами подобных предложений стали, по меньшей мере, семь покупателей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В Иркутске воспитатель детского сада заплатила 16 тысяч рублей, чтобы купить щенка породы белый померанский шпиц. Автор объявления из Ростовской области сообщила женщине, что живёт в Байкальске и после получения денег немедленно организует доставку собаки новому хозяину. После проведения финансовой операции она сообщила, что в платёжной системе произошёл сбой, поэтому попросила повторить оплату. После удалила объявление с сайта «Авито» и отключила мобильный телефон.



Аналогичным способом и при покупке этой же породы собак лишилась сбережений другая жительница Иркутска, которая ввела на сайте, указанном продавцом, данные банковской карты. После с её счета были списаны почти 20 тысяч рублей.



В Ангарске при покупке шпица женщина перечислила 10 тысяч рублей неизвестному человеку, по предварительной информации, находящегося в Тульской области.







