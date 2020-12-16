Жертвами аферистов стали уже семь человек
В Иркутской области участились случаи мошенничеств под предлогом продажи щенков. Менее чем за месяц жертвами подобных предложений стали, по меньшей мере, семь покупателей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске воспитатель детского сада заплатила 16 тысяч рублей, чтобы купить щенка породы белый померанский шпиц. Автор объявления из Ростовской области сообщила женщине, что живёт в Байкальске и после получения денег немедленно организует доставку собаки новому хозяину. После проведения финансовой операции она сообщила, что в платёжной системе произошёл сбой, поэтому попросила повторить оплату. После удалила объявление с сайта «Авито» и отключила мобильный телефон.
Аналогичным способом и при покупке этой же породы собак лишилась сбережений другая жительница Иркутска, которая ввела на сайте, указанном продавцом, данные банковской карты. После с её счета были списаны почти 20 тысяч рублей.
В Ангарске при покупке шпица женщина перечислила 10 тысяч рублей неизвестному человеку, по предварительной информации, находящегося в Тульской области.
Жителей Иркутской области обманывают при покупке щенков шпица
Происшествия, Фото:
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