Также она ранила ножом другого оппонента
44-летняя жительница села Делюн Сретенского района Забайкальского края пойдёт под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также за покушение на убийство.
По версии следствия, в ночь на 8 марта 2020 года в селе Делюн во дворе местного клуба произошла ссора между двумя нетрезвыми компаниями. В ходе драки 44-летняя женщина ударила 22-летнего юношу ножом в спину, причинив ему проникающее ранение. Молодой человек скончался в больнице.
Другого мужчину она попыталась ударить ножом в грудь, однако он сумел отбить удар и получил резаные раны плеча.
По ходатайству следствия суд в отношении обвиняемой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия она категорически не признала вину и выдвинула версию о необходимой обороне. Однако следователи собрали объективную доказательственную базу, опровергающую версию обвиняемой.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Машину остановили в Иволгинском районе
Рабочие трудятся на месте почти сутки
Торговке грозит штраф до 50 тысяч
Мужчина попытался передать шесть тысяч рублей, пообещав, что на следующий день привезет ещё
Пожарные спасли жилой дом и предотвратили взрывы баллонов
Следователи возбудили уголовное дело после трагической гибели пожарного
Мужчина вырубил деревьев на 116 тысяч рублей
Мужчина обвиняется в незаконной выдаче разрешения на рубку сосен под Новый год
Владельца сайтов установить не представилось возможным
С начала года в ДТП пострадали 1200 человек
Улан-удэнец шёл в магазин, а оказался в подъезде с незнакомцем
Двое водителей чудом выжили
Поджигатель перепутал школу с гостиницей
Стало известно о состоянии трёх подростков, отравившихся таблетками
Лесорубы перекрыли дорогу незаконно срубленными деревьями