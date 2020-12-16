В Забайкалье женщина убила юношу в уличной драке

Также она ранила ножом другого оппонента



44-летняя жительница села Делюн Сретенского района Забайкальского края пойдёт под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также за покушение на убийство.



По версии следствия, в ночь на 8 марта 2020 года в селе Делюн во дворе местного клуба произошла ссора между двумя нетрезвыми компаниями. В ходе драки 44-летняя женщина ударила 22-летнего юношу ножом в спину, причинив ему проникающее ранение. Молодой человек скончался в больнице.



Другого мужчину она попыталась ударить ножом в грудь, однако он сумел отбить удар и получил резаные раны плеча.



По ходатайству следствия суд в отношении обвиняемой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия она категорически не признала вину и выдвинула версию о необходимой обороне. Однако следователи собрали объективную доказательственную базу, опровергающую версию обвиняемой.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.





