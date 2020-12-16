В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли

Происшествия, Фото: из архива

Машину остановили в Иволгинском районе



Вечером 14 декабря сотрудники ДПС неподалеку от села Иволгинск остановили автомобиль. Находящиеся в салоне люди не были пристёгнуты ремнями безопасности.



В машине полицейские обнаружили мешок с двумя килограммами конопли. Мешок принадлежал 27-летнему пассажиру, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Молодой человек признался, что выехал из Улан-Удэ в Иволгинский район для сбора наркотика. Обратно он планировал вернуться на такси, но был задержан.



От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Молодой человек является индивидуальным предпринимателем.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Также водитель и пассажир привлечены к административной ответственности за то, что не были пристёгнуты.





