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В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли

В Бурятии бизнесмена поймали с мешком конопли
Происшествия,  Фото:из архива
Машину остановили в Иволгинском районе

Вечером 14 декабря сотрудники ДПС неподалеку от села Иволгинск остановили автомобиль. Находящиеся в салоне люди не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В машине полицейские обнаружили мешок с двумя килограммами конопли. Мешок принадлежал 27-летнему пассажиру, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Молодой человек признался, что выехал из Улан-Удэ в Иволгинский район для сбора наркотика. Обратно он планировал вернуться на такси, но был задержан.

От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества он отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Молодой человек является индивидуальным предпринимателем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Также водитель и пассажир привлечены к административной ответственности за то, что не были пристёгнуты.


конопля наркотики
 
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