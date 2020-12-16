Жительница Бурятии торговала самогоном у аэропорта Иркутска

Торговке грозит штраф до 50 тысяч
У здания аэропорта Иркутска была задержана 36-летняя жительница Кабанского района Бурятии. Женщина пыталась продать прохожим шесть литров алкоголя кустарного производства, разлитого в пластиковые бутылки емкостью по 0,5 литра.
Эксперт установил, что изъятая жидкость является водно-спиртовым раствором от 37,2 до 45,2 градусов.
- В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по признакам состава, предусмотренного ст. 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»), - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до 50 тысяч рублей.
Торговке грозит штраф до 50 тысяч
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