В пригороде Улан-Удэ пожарные предотвратили взрывы

Сегодня утром в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в котельной, пристроенной к двухэтажному жилому дому, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







Пожарные предотвратили переход огня на жилой дом и не допустили возможных взрывов. Ведь в гараже и котельной были баллоны – кислородный и газовый. Пожарные вовремя вынесли их в процессе тушения.







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Активную помощь в ликвидации возгорания оказывали местные жители.



Причина и ущерб устанавливается. Владелец поблагодарил пожарных за спасение своего дома.



