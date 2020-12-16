В пригороде Улан-Удэ пожарные предотвратили взрывы

Сегодня утром в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в котельной, пристроенной к двухэтажному жилому дому, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных горела котельная, огонь перешёл на гараж, из которого местные жители успели выкатить автомобиль. Существовала угроза распространения пламени на жилой дом.
Пожарные предотвратили переход огня на жилой дом и не допустили возможных взрывов. Ведь в гараже и котельной были баллоны – кислородный и газовый. Пожарные вовремя вынесли их в процессе тушения.
Активную помощь в ликвидации возгорания оказывали местные жители.
В результате пожара выгорела котельная, сгорела крыша гаража, обуглилась стена дома, у автомобиля оплавлены фара и бампер.
Причина и ущерб устанавливается. Владелец поблагодарил пожарных за спасение своего дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Сотниково произошёл ещё один пожар. Молодой человек, выбираясь из горящего дома через окно, порезался и был госпитализирован.