В нацпарке в Бурятии незаконно срубили лиственницы

Мужчина вырубил деревьев на 116 тысяч рублей



12 декабря в Тункинском национальном парке задержали 40-летнего жителя села Тунка Тункинского района Бурятии задержали со срубленными лиственницами.



Во время патрулирования госинспекторы национального парка «Тункинский» обнаружили незаконную рубку леса в местности Бадары. На месте был обнаружен сельчанин, у которого отсутствовали разрешительные документы на рубку деревьев.



Ущерб от незаконной заготовки четырёх лиственниц составил 116 010 рублей.



По данному факту составлен акт о лесонарушении. Материалы по данной незаконной рубке переданы в полицию для возбуждения уголовного дела и принятия правового решения, сообщили в пресс-службе нацпарка.





