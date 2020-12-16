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В нацпарке в Бурятии незаконно срубили лиственницы

В нацпарке в Бурятии незаконно срубили лиственницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина вырубил деревьев на 116 тысяч рублей

12 декабря в Тункинском национальном парке задержали 40-летнего жителя села Тунка Тункинского района Бурятии задержали со срубленными лиственницами.

Во время патрулирования госинспекторы национального парка «Тункинский» обнаружили незаконную рубку леса в местности Бадары. На месте был обнаружен сельчанин, у которого отсутствовали разрешительные документы на рубку деревьев.

Ущерб от незаконной заготовки четырёх лиственниц составил 116 010 рублей.

По данному факту составлен акт о лесонарушении. Материалы по данной незаконной рубке переданы в полицию для возбуждения уголовного дела и принятия правового решения, сообщили в пресс-службе нацпарка.


национальный парк черные лесорубы
 
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