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В Забайкалье по вине экс-начальника лесхоза вырубили 210 сосен

В Забайкалье по вине экс-начальника лесхоза вырубили 210 сосен
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Мужчина обвиняется в незаконной выдаче разрешения на рубку сосен под Новый год

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы лесхоза в Забайкальском крае за незаконную выдачу разрешения на заготовку молодых сосен, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Ранее в пункт полиции поступило сообщение о том, что в шести километрах от села Нижний Цасучей на землях сельхозназначения незаконно вырубили сосны. Выяснилось, что ночью два жителя Калганского района, отец и сын, спилили 210 молодых сосен. Они собирались продать их на новогоднем базаре.


По предварительным данным, деревья они спилили на основании разрешения, выданного знакомым, который ранее работал начальником лесхоза. Используя имеющийся бланк, бывший начальник лесхоза незаконно выписал разрешение на заготовку ёлок на землях сельхозназначения, получив за это 23 000 рублей. Деньги подозреваемый в кассу лесхоза не внес, а присвоил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



мошенничество лесхоз
 
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