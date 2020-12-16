В Бурятии советы о «скрутке» счётчиков признали запрещёнными

Владельца сайтов установить не представилось возможным



4 декабря Кяхтинский районный суд рассмотрел исковые заявления заместителя военного прокурора Кяхтинского гарнизона о признании информации запрещённой к распространению на территории России.



Военная прокуратура гарнизона во время мониторинга Интернета выявила сайты, содержащие информацию о незаконных способах экономии электрической энергии.



- Предоставление возможности доступа к указанной информации фактически способствуют совершению преступлений. Свободный доступ к таким сайтам пропагандирует противоправное поведение, побуждает граждан к нарушению закона, - отметили в Кяхтинском суде.



Владельца сайтов установить не представилось возможным.



4 декабря суд вынес решения об удовлетворении административных исковых заявлений заместителя военного прокурора Кяхтинского гарнизона.





