В Бурятии советы о «скрутке» счётчиков признали запрещёнными

Владельца сайтов установить не представилось возможным
4 декабря Кяхтинский районный суд рассмотрел исковые заявления заместителя военного прокурора Кяхтинского гарнизона о признании информации запрещённой к распространению на территории России.
Военная прокуратура гарнизона во время мониторинга Интернета выявила сайты, содержащие информацию о незаконных способах экономии электрической энергии.
- Предоставление возможности доступа к указанной информации фактически способствуют совершению преступлений. Свободный доступ к таким сайтам пропагандирует противоправное поведение, побуждает граждан к нарушению закона, - отметили в Кяхтинском суде.
Владельца сайтов установить не представилось возможным.
4 декабря суд вынес решения об удовлетворении административных исковых заявлений заместителя военного прокурора Кяхтинского гарнизона.
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Происшествия, Фото:
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