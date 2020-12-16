На дорогах Бурятии погибли 105 человек

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

С начала года в ДТП пострадали 1200 человек



За 11 месяцев текущего года в Бурятии зарегистрировано 914 дорожно-транспортных происшествий. На дорогах погибли 105 человек. Ещё 1200 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как показал анализ, основными видами ДТП стали столкновения транспортных средств (292 факта), наезды на пешеходов (227 случаев) и съезды с дороги (135 аварий).



При этом практически 40% ДТП с участием пешеходов произошли по вине их самих.



- Так, в результате 96 наездов погибли 20 человек и травмированы 87 пешеходов. Отметим, что в 35 случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. 3350 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, - уточнили в УГИБДД по Бурятии.



Нетрезвые водители стали виновниками 189 ДТП, которые привели к гибели 45 человек и ранениям 279 участников дорожного движения.



С начала года в Бурятии задержаны 6,5 тысяч водителей с признаками опьянения.



В 142 ДТП пострадали несовершеннолетние: семь детей скончались, травмированы 155.



Зарегистрировано 339 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиям. Сотрудники ГИБДД выдали 2250 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За невыполнение их в срок Госавтоинспекцией возбуждено 262 административных дела по ст. 19.5 КРФ об АП. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений к административной ответственности привлечено 276 лиц, в том числе, 98 юридических.

