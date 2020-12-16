 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

На дорогах Бурятии погибли 105 человек

На дорогах Бурятии погибли 105 человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года в ДТП пострадали 1200 человек

За 11 месяцев текущего года в Бурятии зарегистрировано 914 дорожно-транспортных происшествий. На дорогах погибли 105 человек. Ещё 1200 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как показал анализ, основными видами ДТП стали столкновения транспортных средств (292 факта), наезды на пешеходов (227 случаев) и съезды с дороги (135 аварий).

При этом практически 40% ДТП с участием пешеходов произошли по вине их самих.

- Так, в результате 96 наездов погибли 20 человек и травмированы 87 пешеходов. Отметим, что в 35 случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. 3350 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, - уточнили в УГИБДД по Бурятии.

Нетрезвые водители стали виновниками 189 ДТП, которые привели к гибели 45 человек и ранениям 279 участников дорожного движения.

С начала года в Бурятии задержаны 6,5 тысяч водителей с признаками опьянения.

В 142 ДТП пострадали несовершеннолетние: семь детей скончались, травмированы 155.

Зарегистрировано 339 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиям. Сотрудники ГИБДД выдали 2250 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За невыполнение их в срок Госавтоинспекцией возбуждено 262 административных дела по ст. 19.5 КРФ об АП. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений к административной ответственности привлечено 276 лиц, в том числе, 98 юридических.
ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На дорогах Бурятии погибли 105 человек
На дорогах Бурятии погибли 105 человек
Происшествия, 16.12.2020
С начала года в ДТП пострадали 1200 человек
В Улан-Удэ обокрали уснувшего в подъезде мужчину
В Улан-Удэ обокрали уснувшего в подъезде мужчину
Происшествия, 16.12.2020
Улан-удэнец шёл в магазин, а оказался в подъезде с незнакомцем
В Бурятии в ДТП погиб 20-летний парень
В Бурятии в ДТП погиб 20-летний парень
Происшествия, 16.12.2020
Двое водителей чудом выжили
В Бурятии отравившийся лекарством подросток вышел из комы
В Бурятии отравившийся лекарством подросток вышел из комы
Происшествия, 16.12.2020
Стало известно о состоянии трёх подростков, отравившихся таблетками  
Поджигатель улан-удэнской школы отправился за решётку
Поджигатель улан-удэнской школы отправился за решётку
Происшествия, 16.12.2020
Поджигатель перепутал школу с гостиницей
В Бурятии «чёрные» лесорубы притворились сборщиками валежника
В Бурятии «чёрные» лесорубы притворились сборщиками валежника
Происшествия, 16.12.2020
Лесорубы перекрыли дорогу незаконно срубленными деревьями
В Иркутской области под лёд провалился грузовик
В Иркутской области под лёд провалился грузовик
Происшествия, 16.12.2020
Водитель превысил допустимую грузоподъёмность переправы
В Забайкалье сторож угнал 20-тонный грузовик
В Забайкалье сторож угнал 20-тонный грузовик
Происшествия, 16.12.2020
Угонщик решил съездить по своим делам
В Забайкалье пенсионер выстрелил из ружья в девочку
В Забайкалье пенсионер выстрелил из ружья в девочку
Происшествия, 16.12.2020
Девятилетняя девочка сейчас в больнице
В Улан-Удэ возле школы сбили девочку
В Улан-Удэ возле школы сбили девочку
Происшествия, 16.12.2020
Наезд произошёл в центре города
В Бурятии парень порезался стеклом, спасаясь из горящего дома
В Бурятии парень порезался стеклом, спасаясь из горящего дома
Происшествия, 16.12.2020
Пожар произошёл в пригородном Сотниково  
В улан-удэнской школе распылили баллончик
В улан-удэнской школе распылили баллончик
Происшествия, 15.12.2020
В школу приезжала скорая помощь
В Улан-Удэ залило дороги
В Улан-Удэ залило дороги
Происшествия, 15.12.2020
Вечером в Улан-Удэ произошла коммунальная авария  
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с КамАЗом»
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с КамАЗом»
Происшествия, 15.12.2020
С грузовиком столкнулись две легковушки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^