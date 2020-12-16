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В Улан-Удэ обокрали уснувшего в подъезде мужчину

В Улан-Удэ обокрали уснувшего в подъезде мужчину
Происшествия, 
Улан-удэнец шёл в магазин, а оказался в подъезде с незнакомцем

В отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от 26-летнего местного жителя о краже телефона и денег. Он дал другу банковскую карту, чтобы тот купил в магазине алкоголь. Вместе с картой товарищ взял с собой и его гаджет. Однако обратно он не вернулся.

Как выяснилось, ушедший в магазин друг познакомился на улице с молодым человеком и продолжил распивать спиртное с ним в подъезде дома. Там мужчина уснул. Собутыльник его обобрал, вынув из кармана куртки телефон и карту.

С карты впоследствии были списаны около 18 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан полицейскими. Ему 26 лет. В июне он был условно осуждён за кражу и грабеж и ещё не отбыл назначенное судом наказание. Нигде не работает, проживает с матерью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
кража
 
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