Улан-удэнец шёл в магазин, а оказался в подъезде с незнакомцем
В отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от 26-летнего местного жителя о краже телефона и денег. Он дал другу банковскую карту, чтобы тот купил в магазине алкоголь. Вместе с картой товарищ взял с собой и его гаджет. Однако обратно он не вернулся.
Как выяснилось, ушедший в магазин друг познакомился на улице с молодым человеком и продолжил распивать спиртное с ним в подъезде дома. Там мужчина уснул. Собутыльник его обобрал, вынув из кармана куртки телефон и карту.
С карты впоследствии были списаны около 18 тысяч рублей.
Подозреваемый был задержан полицейскими. Ему 26 лет. В июне он был условно осуждён за кражу и грабеж и ещё не отбыл назначенное судом наказание. Нигде не работает, проживает с матерью.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ обокрали уснувшего в подъезде мужчину
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