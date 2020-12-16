Стало известно о состоянии трёх подростков, отравившихся таблетками
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 декабря в Улан-Удэ в детскую республиканскую клиническую больницу доставили трёх подростков, отравившихся лекарственным препаратом. Они находились в реанимации, один из них впал в кому.
Сегодня выяснилось, что двое подростков выписаны из больницы. Третий вышел из комы, он переведён из отделения реанимации в отделение педиатрии.
- Состояние у него средней степени тяжести. Динамика положительная, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Следователи проводят доследственную проверку. Как выяснилось, студенты первого курса техникума (им по 15 и 16 лет) перед занятиями приняли сильнодействующее лекарственное средство в таблетках. Вещество, считали подростки вызовет эффект наркотического опьянения. Одному из студентов стало плохо на уроке физкультуры, который проходил в бассейне. Его госпитализировали, а после в больницу доставили и двух других отравившихся парней.
В Бурятии отравившийся лекарством подросток вышел из комы
Происшествия, Фото:
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