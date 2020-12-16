В Бурятии «чёрные» лесорубы притворились сборщиками валежника

Во время рейдового патрулирования лесов Прибайкальского района Бурятии лесничему позвонил арендатор. Он сообщил, что видел четырёх мужчин, которые незаконно рубят деревья.
Сотрудники Прибайкальского лесничества оперативно выехали в обозначенное место. Незаконно срубленные деревья перекрыли дорогу, поэтому лесникам пришлось оставить машину и проследовать далее пешком. Им навстречу из леса вышли четверо мужчин, в руках одного из которых была бензопила, а у другого – термос. Увидев лесников, мужчины бросились в разные стороны, по дороге выбросив всё, что было в руках.
Двух нарушителей удалось задержать. Лесники привезли их на место, однако мужчины уверяли, что пришли в лес для заготовки валежника. Лесники задавали наводящие вопросы. Так выяснилось, что мужчины рубили сосны без правоустанавливающих документов, перекрыв проезд по лесной дороге.
Они успели вырубить около 52 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 725 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты.
На правонарушителей составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад в Бурятии изменили правила заготовки валежника, позволив собирать его везде, а не только в специально отведённых местах. Валежник – это упавшие на землю сухие стволы деревьев или их ветки и сучья. Законно собирать можно только упавшие вследствие естественного отмирания деревья или сломавшиеся при буреломе или снеговале.
Справка:
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.