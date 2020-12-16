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В Иркутской области под лёд провалился грузовик

В Иркутской области под лёд провалился грузовик
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Водитель превысил допустимую грузоподъёмность переправы

Ночью на реке Витим в черте города Бодайбо Иркутской области под лёд частично провалился грузовик. ЧП произошло в районе оборудуемой ледовой переправы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Водитель 15-тонного автомобиля решил сократить путь, воспользовавшись переправой, готовящейся к открытию.

- В транспортном средстве находился груз весом около 25 тонн. С учётом веса автомобиля была значительно превышена допустимая нагрузка на лёд. Водитель, съезжая на него, не мог не видеть выставленных знаков, где указана грузоподъемность переправы – до 30 тонн. Результатом его безответственного поведения стал частичный провал автомобиля в 15 метрах от берега, разрушение переправы и отсрочка введения её в эксплуатацию, - рассказал заместитель начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.


В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время на месте работает межведомственная оперативная группа. Информация уточняется.
провалы под лед
 
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