В Забайкалье сторож угнал 20-тонный грузовик

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Угонщик решил съездить по своим делам



В полицию Шилкинского района Забайкальского края поступило сообщение от работника строительной организации. С территории базы был угнан 20-тонный грузовик, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские нашли грузовик с повреждениями на прилегающий территории. Выяснилось, что организацию охраняет сторож, которого на момент прибытия сотрудников полиции не было.



Мужчина был задержан и доставлен в полицию, где он признался в угоне.



Ночью сторож решил съездить по своим делам, однако не справился с управлением и врезался в ограждение. Испугавшись ответственности, он бросил грузовик и убежал.



В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».





