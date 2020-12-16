Угонщик решил съездить по своим делам
В полицию Шилкинского района Забайкальского края поступило сообщение от работника строительной организации. С территории базы был угнан 20-тонный грузовик, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские нашли грузовик с повреждениями на прилегающий территории. Выяснилось, что организацию охраняет сторож, которого на момент прибытия сотрудников полиции не было.
Мужчина был задержан и доставлен в полицию, где он признался в угоне.
Ночью сторож решил съездить по своим делам, однако не справился с управлением и врезался в ограждение. Испугавшись ответственности, он бросил грузовик и убежал.
В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
В Забайкалье сторож угнал 20-тонный грузовик
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель превысил допустимую грузоподъёмность переправы
Угонщик решил съездить по своим делам
Девятилетняя девочка сейчас в больнице
Наезд произошёл в центре города
Пожар произошёл в пригородном Сотниково
Мужчину остановили росгвардейцы
В школу приезжала скорая помощь
Вечером в Улан-Удэ произошла коммунальная авария
С грузовиком столкнулись две легковушки
Улан-удэнец убил одного мужчину и ранил другого
Мужчина лишился восьми тысяч рублей
Он родилась и выросла в цыганской семье и не умела считать
Жуткое ЧП со шлангом произошло на свинокомплексе
Вальщик срубил деревья, которые не подлежали рубке
Женщина-бригадир получила по лицу от подчинённого