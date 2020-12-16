В Забайкалье пенсионер выстрелил из ружья в девочку

Девятилетняя девочка сейчас в больнице



10 ноября в городе Краснокаменск Забайкальского края 69-летний мужчина выстрелил из малокалиберного самодельного ружья в девятилетнюю девочку. Она была госпитализирована с пулевым ранением в местную больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи врачей здоровью девочки ничто не угрожает, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



Мужчину задержали сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, у него изъяли самодельное ружьё.



Следователи СК провели обыски. Они нашли в квартире мужчины патроны различного калибра. По всем изъятым патронам и предметам назначены судебные баллистические экспертизы.



Задержанный допрошен и частично признался в преступлении. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.

