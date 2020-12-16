 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Забайкалье пенсионер выстрелил из ружья в девочку

В Забайкалье пенсионер выстрелил из ружья в девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девятилетняя девочка сейчас в больнице

10 ноября в городе Краснокаменск Забайкальского края 69-летний мужчина выстрелил из малокалиберного самодельного ружья в девятилетнюю девочку. Она была госпитализирована с пулевым ранением в местную больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи врачей здоровью девочки ничто не угрожает, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Мужчину задержали сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, у него изъяли самодельное ружьё.

Следователи СК провели обыски. Они нашли в квартире мужчины патроны различного калибра. По всем изъятым патронам и предметам назначены судебные баллистические экспертизы.

Задержанный допрошен и частично признался в преступлении. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.
покушение на убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области под лёд провалился грузовик
В Иркутской области под лёд провалился грузовик
Происшествия, 16.12.2020
Водитель превысил допустимую грузоподъёмность переправы
В Забайкалье сторож угнал 20-тонный грузовик
В Забайкалье сторож угнал 20-тонный грузовик
Происшествия, 16.12.2020
Угонщик решил съездить по своим делам
В Забайкалье пенсионер выстрелил из ружья в девочку
В Забайкалье пенсионер выстрелил из ружья в девочку
Происшествия, 16.12.2020
Девятилетняя девочка сейчас в больнице
В Улан-Удэ возле школы сбили девочку
В Улан-Удэ возле школы сбили девочку
Происшествия, 16.12.2020
Наезд произошёл в центре города
В Бурятии парень порезался стеклом, спасаясь из горящего дома
В Бурятии парень порезался стеклом, спасаясь из горящего дома
Происшествия, 16.12.2020
Пожар произошёл в пригородном Сотниково  
В улан-удэнской школе распылили баллончик
В улан-удэнской школе распылили баллончик
Происшествия, 15.12.2020
В школу приезжала скорая помощь
В Улан-Удэ залило дороги
В Улан-Удэ залило дороги
Происшествия, 15.12.2020
Вечером в Улан-Удэ произошла коммунальная авария  
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с КамАЗом»
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с КамАЗом»
Происшествия, 15.12.2020
С грузовиком столкнулись две легковушки
В Улан-Удэ осудили не признавшего свою вину убийцу
В Улан-Удэ осудили не признавшего свою вину убийцу
Происшествия, 15.12.2020
Улан-удэнец убил одного мужчину и ранил другого
В Иркутске подозреваемая в мошенничестве не знала своей даты рождения
В Иркутске подозреваемая в мошенничестве не знала своей даты рождения
Происшествия, 15.12.2020
Он родилась и выросла в цыганской семье и не умела считать
На свинокомплексе в Бурятии погиб работник, ещё двое ранены
На свинокомплексе в Бурятии погиб работник, ещё двое ранены
Происшествия, 15.12.2020
Жуткое ЧП со шлангом произошло на свинокомплексе
В Бурятии осудили вальщика леса
В Бурятии осудили вальщика леса
Происшествия, 15.12.2020
Вальщик срубил деревья, которые не подлежали рубке
В Улан-Удэ строитель напал на женщину-бригадира
В Улан-Удэ строитель напал на женщину-бригадира
Происшествия, 15.12.2020
Женщина-бригадир получила по лицу от подчинённого

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^