В Улан-Удэ возле школы сбили девочку

Наезд произошёл в центре города
Накануне, 15 декабря, около семи часов вечера, в районе улан-удэнской школы №2, которая находится в центре города, произошло ДТП.
35-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио» совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Девочка получила ушибы, после осмотра медиками была отпущена домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря в Кяхте на «зебре» сбили женщину-пешехода
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