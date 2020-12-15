В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с КамАЗом»

Сегодня около 12:00 на перекрёстке улиц Моховая и 502 километр в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. По предварительным данным, в «КамАЗ» врезались два легковых автомобиля «Ниссан Санни» и «Тойота Карина».





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В результате водитель большегруза сделал большой крюк, но столкновения не удалось избежать. Столкнулись «КамАЗ» и «Тойота Карина», которая стояла на перекрёстке и пропускала движущиеся автомобили.



- Так как «Тойота» стояла, то получила касательное столкновение, также «Ниссан» получил касательное столкновение с «КамАЗом», - пояснил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.









