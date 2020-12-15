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В Иркутске подозреваемая в мошенничестве не знала своей даты рождения

В Иркутске подозреваемая в мошенничестве не знала своей даты рождения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он родилась и выросла в цыганской семье и не умела считать

В ноябре 2019 года по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции в Иркутске задержали уроженку Новосибирской области. Как выяснилось, обвиняемая не знала свой возраст. Девушка никогда не имела ни свидетельства о рождении, ни паспорта. Она предполагала, что родилась в период с 1993 по 1999 годы.

- Отсутствие основных документов, удостоверяющих личность, создавало препятствия не только для реализации её социальных гарантий, но и осуществления уголовного преследования, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователи выяснили, что женщина родилась в цыганской семье вне медицинского учреждения в городе Барабинск. При этом, как долго она проживала там, не знает, так как никогда не посещала школу и не умела считать.

Чтобы разобраться в ситуации, следователь назначил комиссионную судебную медицинскую экспертизу, в рамках которой поставил вопрос определения биологического возраста обвиняемой, а также его соответствия вероятной дате рождения. В качестве сопутствующих материалов экспертам представились не только материалы уголовного дела, но и результаты медицинских обследований (выводы стоматолога, рентгеновские снимки скелета обвиняемой в различных проекциях), а также иные документы, имеющие значение для исследования.

Полученное заключение экспертной организации стало одним из основных документов, послужившим вынесению в гражданском порядке Свердловским районным судом Иркутска решения об установлении факта и места рождения обвиняемой, а также её постоянного проживания на территории Российской Федерации. На основании указанного решения было оформлено свидетельство о рождении, а в последующем и паспорт гражданки России.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Свердловский районный суд Иркутска.


мошенничество
 
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