Вальщик срубил деревья, которые не подлежали рубке
Баргузинский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в незаконной рубке лесных насаждений.
В августе 2020 года сотрудники Курумканского лесничества проверили действующую лесосеку. При осмотре выяснилось, что все документы на заготовку древесины были в порядке. Однако лесники обнаружили срубленные неклеймённые деревья, то есть деревья, не предназначенные для рубки.
Выяснилось, что лесопользователь заранее предупредил вальщика о том, что заготовке подлежат только клейменые деревья и выдал технологическую карту. Однако вальщик, чтобы увеличить свою заработную плату, решил спилить неклейменные сосны в защитных лесах. Не сообщив своему работодателю о содеянном, мужчина вывез заготовленную древесину. В результате лесному фонду был нанесён ущерб более 173 тысяч рублей.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, он обязан возместить причинённый ущерб в полном объёме.
Вещественные доказательства – бензопила и грузовик «КамАЗ» конфискованы, а незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии осудили вальщика леса
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вальщик срубил деревья, которые не подлежали рубке
Женщина-бригадир получила по лицу от подчинённого
Паспорт с деньгами и банковской картой он украл у случайного собутыльника
Аварии случились вчера и сегодня
Мужчина попросил знакомого перевести незаконно заготовленный лес
Жители ощутили толчки
На их телах огнестрельные ранения
Аферистка создала группу в мессенджере
Жуткое ЧП со шлангом произошло на свинокомплексе
Пожар произошёл в котельной
Пожар произошёл поздним вечером
Возгорание произошло в жилом доме
Молодые люди фальшивыми купюрами расплачивались на рынках
Гость взял технику, когда хозяин дома спал
Наезд произошёл около семи часов утра