В Бурятии осудили вальщика леса

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Вальщик срубил деревья, которые не подлежали рубке



Баргузинский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в незаконной рубке лесных насаждений.



В августе 2020 года сотрудники Курумканского лесничества проверили действующую лесосеку. При осмотре выяснилось, что все документы на заготовку древесины были в порядке. Однако лесники обнаружили срубленные неклеймённые деревья, то есть деревья, не предназначенные для рубки.



Выяснилось, что лесопользователь заранее предупредил вальщика о том, что заготовке подлежат только клейменые деревья и выдал технологическую карту. Однако вальщик, чтобы увеличить свою заработную плату, решил спилить неклейменные сосны в защитных лесах. Не сообщив своему работодателю о содеянном, мужчина вывез заготовленную древесину. В результате лесному фонду был нанесён ущерб более 173 тысяч рублей.



Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, он обязан возместить причинённый ущерб в полном объёме.



Вещественные доказательства – бензопила и грузовик «КамАЗ» конфискованы, а незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.

