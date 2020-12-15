Женщина-бригадир получила по лицу от подчинённого
В Улан-Удэ перед судом предстал 29-летний молодой человек, напавший на женщину-бригадира. С ней он познакомился, когда устроился на работу на стройку.
Строителю выделили комнату, где он жил. Аванс был получен, но затем молодой человек не увидел зарплаты. Он обратился с вопросом к бригадиру, почему не заплатили за работу. В ответ женщина пояснила, что из комнаты, где он живёт, пропали её инструменты.
Молодой человек отрицал, что совершил эту кражу. Но бригадир заявил, что ключи от комнаты были только у него, и пока он не вернёт инструменты, зарплаты ему не видать.
Спустя некоторое время строитель, пытаясь «догнать» оплату, поехал к бригадиру на другой строящийся объект. Женщина вновь отказалась платить, пока не увидит свои инструменты. Тогда рабочий напал на неё, ударил дважды кулаком по лицу, также выхватил её телефон и убежал.
- Советском районным судом подсудимый признан виновным в самоуправстве с причинением насилия. Он приговорён к двум годам лишения свободы условно. Суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Чимитцо Цыренова.
Отметим, телефон нападавший вернул бригадиру ещё во время следствия.
В Улан-Удэ строитель напал на женщину-бригадира
Происшествия, Фото:
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