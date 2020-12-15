В Улан-Удэ произошло два ДТП с участием машин автошкол

Аварии случились вчера и сегодня
Накануне, 14 декабря, около 9:40 на перекрёстке с круговым движением в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, медицинский автомобиль «УАЗ» совершил столкновение с «Тойотой Камри». В ДТП обошлось без пострадавших.
Ещё одно ДТП на этом же участке дороги произошло в тот же день около 11:00. На этот раз грузовик совершил столкновение с автомобилем автошколы, за рулём которого находилась девушка-курсант. В ДТП также обошлось без пострадавших, автомобили получили небольшие механические повреждения. Курсанта автошколы весьма испугала произошедшая авария.
Ещё одно ДТП с участием автомобиля автошколы произошло сегодня около 13:00 на развязке в направлении 50-летия Октября под путепроводом. Здесь столкнулись такси «Рено Логан» и иномарка автошколы «Митсубиши Лансер», за рулём которой находился курсант. Здесь также никто не пострадал. По словам очевидца, участники ДТП долго спорили по обстоятельства аварии.
- К единому мнению не пришли, ждут ГИБДД, на данном участке образовалась огромная пробка. Курсант автошколы в шоке от произошедшего и покинул место ДТП самостоятельно, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Лексуса».
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