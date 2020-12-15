Улан-удэнец на украденные деньги снял номер и напился

Паспорт с деньгами и банковской картой он украл у случайного собутыльника



13 декабря 37-летний улан-удэнец распивал у друга спиртное. Когда он вернулся домой, не обнаружил во внутреннем кармане куртки паспорт с лежащими внутри семью тысячами рублей и банковской картой, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские по подозрению в краже задержали 20-летнего участника застолья. С молодым человеком потерпевший и его товарищ познакомились в магазине, куда ходили за дополнительной порцией алкоголя. Незнакомцу они предложили составить им компанию и пригласили домой.



Установлено, что ближе к утру гость, уходя, украл чужой паспорт из карман. Вор видел, как мужчина, расплатившись за покупку в магазине, положил паспорт с деньгами во внутренний карман куртки. Эта куртка висела в прихожей.



На украденные деньги вор снял номер в гостинице и продолжил распивать алкоголь.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



Раскрытию преступления способствовало наличие на посуде в квартире отпечатков пальцев подозреваемого. Также причастность молодого человека к преступлению подтвердила запись с камеры видеонаблюдения в торговой точке.



Документ и банковская карта у него изъяты. Возбуждено уголовное дело.





