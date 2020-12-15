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Улан-удэнец на украденные деньги снял номер и напился

Улан-удэнец на украденные деньги снял номер и напился
Происшествия, 
Паспорт с деньгами и банковской картой он украл у случайного собутыльника

13 декабря 37-летний улан-удэнец распивал у друга спиртное. Когда он вернулся домой, не обнаружил во внутреннем кармане куртки паспорт с лежащими внутри семью тысячами рублей и банковской картой, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские по подозрению в краже задержали 20-летнего участника застолья. С молодым человеком потерпевший и его товарищ познакомились в магазине, куда ходили за дополнительной порцией алкоголя. Незнакомцу они предложили составить им компанию и пригласили домой.

Установлено, что ближе к утру гость, уходя, украл чужой паспорт из карман. Вор видел, как мужчина, расплатившись за покупку в магазине, положил паспорт с деньгами во внутренний карман куртки. Эта куртка висела в прихожей.

На украденные деньги вор снял номер в гостинице и продолжил распивать алкоголь.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Раскрытию преступления способствовало наличие на посуде в квартире отпечатков пальцев подозреваемого. Также причастность молодого человека к преступлению подтвердила запись с камеры видеонаблюдения в торговой точке.

Документ и банковская карта у него изъяты. Возбуждено уголовное дело.


кража
 
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