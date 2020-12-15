Жители ощутили толчки
Сегодня в 12:00 в Северо-Байкальском районе Бурятии в 117 км северо-западнее от посёлка Янчукан произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Слабые толчки ощущались в Янчукане, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет, добавили в ведомстве.
На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН отмечается, что толчки ощущались и в других населённых пунктах, помимо Янчукана. Это Северомуйск, Новый Уоян, Таксимо, Кумора, Ангоя.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 декабря жители Бурятии и Иркутской области почувствовали сразу два землетрясение. В 5.45 часов утра в Кабанском районе произошло землетрясение с магнитудой 5,5 и интенсивностью в эпицентре - 7,6 балла. Многие жители проснулись, так как достаточно долго тряслась мебель и другие вещи. Толчки ощутили жители 223 населённых пунктов.
Вечером, в 22.20 часов жителей Бурятии и Иркутской области напугало ещё одно землетрясение. Оно было слабее и меньше по длительности, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр вновь был в Кабанском районе.
Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу этих землетрясений.
В Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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