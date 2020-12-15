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В Иркутской области пропавших охотников нашли мёртвыми

В Иркутской области пропавших охотников нашли мёртвыми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На их телах огнестрельные ранения

9 декабря в лесу Бодайбинского района Иркутской области были найдены тела двух пропавших охотников.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 ноября двое молодых людей 25 и 29 лет уехали на охоту в лес, расположенный в 500 км от города Бодайбо. Более двух недель они не выходили на связь с родными. На их поиски отправляли вертолёт.

Следователи вместе с сотрудниками полиции и МЧС вылетели на вертолёте на предполагаемое место, где должны были находиться охотники. В ходе осмотра были обнаружены тела без вести пропавших молодых людей с огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
смерть охотники пропавшие без вести
 
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