На их телах огнестрельные ранения
9 декабря в лесу Бодайбинского района Иркутской области были найдены тела двух пропавших охотников.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 ноября двое молодых людей 25 и 29 лет уехали на охоту в лес, расположенный в 500 км от города Бодайбо. Более двух недель они не выходили на связь с родными. На их поиски отправляли вертолёт.
Следователи вместе с сотрудниками полиции и МЧС вылетели на вертолёте на предполагаемое место, где должны были находиться охотники. В ходе осмотра были обнаружены тела без вести пропавших молодых людей с огнестрельными ранениями.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутской области пропавших охотников нашли мёртвыми
Происшествия, Фото:
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