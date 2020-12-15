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На свинокомплексе в Бурятии погиб работник, ещё двое ранены

На свинокомплексе в Бурятии погиб работник, ещё двое ранены
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Жуткое ЧП со шлангом произошло на свинокомплексе

Вечером 14 декабря в селе Усть-Брянь на территории свинокомплекса «Восточно-Сибирский» произошло ЧП. 44-летний работник погиб. Ещё два работника предприятия, 19 и 34 лет, доставлены в республиканскую клиническую больницу с повреждениями конечностей различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, трое работников свинокомплекса получили задание очистить вакуумный шланг большого диаметра для последующей его скрутки и хранения. Для разрушения замёрзших внутри нечистот и устранения засора работники присоединили шланг к компрессору для подачи через него воздуха под высоким давлением. При включении компрессора под действием потоков воздуха шланг пришёл в движение и резким сильным ударом сбил находившихся рядом работников.

В результате полученных повреждений один из них скончался на месте.


Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности. Ведутся допросы очевидцев несчастного случая и лиц, ответственных на предприятии за обеспечение требований охраны труда, - сообщили в следственном управлении.
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