На свинокомплексе в Бурятии погиб работник, ещё двое ранены

В результате полученных повреждений один из них скончался на месте.





Вечером 14 декабря в селе Усть-Брянь на территории свинокомплекса «Восточно-Сибирский» произошло ЧП. 44-летний работник погиб. Ещё два работника предприятия, 19 и 34 лет, доставлены в республиканскую клиническую больницу с повреждениями конечностей различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, трое работников свинокомплекса получили задание очистить вакуумный шланг большого диаметра для последующей его скрутки и хранения. Для разрушения замёрзших внутри нечистот и устранения засора работники присоединили шланг к компрессору для подачи через него воздуха под высоким давлением. При включении компрессора под действием потоков воздуха шланг пришёл в движение и резким сильным ударом сбил находившихся рядом работников.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».- У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности. Ведутся допросы очевидцев несчастного случая и лиц, ответственных на предприятии за обеспечение требований охраны труда, - сообщили в следственном управлении.