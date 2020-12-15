Пожар произошёл в котельной
14 декабря в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошёл пожар в административном корпусе пилорамы. На момент прибытия пожарных горела котельная, расположенная в подвале двухэтажного корпуса пилорамы.
За четыре минуты пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь повредил потолочное межэтажное перекрытие. Уничтожения пилорамы пожарные не допустили.
Причиной произошедшего, предположительно, послужил перекал трубы дымохода. Он произошёл вследствие несоответствия печной разделки требованиям пожарной безопасности, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Тэгда на пожаре погибли свиньи.
Также вчера в селе Нижний Саянтуй произошёл пожар в жилом доме, причиной которого, вероятнее всего, стала электробатарея.
В Бурятии едва не сгорела пилорама
Происшествия, Фото:
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